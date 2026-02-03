あなたは読めますか？突然ですが、「鰰」という漢字読めますか？魚偏に神と書く、非常に縁起の良さそうなこの漢字。秋田県の県魚としても有名なあの魚のことです。気になる正解は……「はたはた」でした！鰰とは、スズキ目に属する海水魚の一種です。雷が鳴る時期に獲れることから、カミナリの古語であるハタタガミにちなんで名付けられました。神の魚と書く由来も、その時期に突然現れる不思議な魚だったからだと言われています。