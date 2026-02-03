あなたは読めますか？突然ですが、「演繹」という漢字読めますか？ビジネスや哲学の議論などで見かける言葉ですが、意外と読めない方も多いのではないでしょうか？気になる正解は……「えんえき」でした！演繹とは、普遍的な原理やルールから、論理の法則に従って個別の結論を導き出すことを意味します。対義語である帰納と並んで、論理的思考の基本となる手法です。例文としては、既に決まっている社内規定から演繹して今回のトラ