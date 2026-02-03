お笑いトリオ「我が家」の坪倉由幸（48）が、2日深夜放送のMBSラジオ「アッパレやってまーす！」（月〜木曜後11・30、土曜深夜0・00）に出演。憧れの芸能人を明かした。“なりたい顔”の芸能人の話題になり、坪倉は「玉森（裕太）君」と即答。「やっぱ好きかな、あの顔は。あの顔になりたいもん」と話すと、玉森と同じ「Kis-My-Ft2」の二階堂高嗣は、坪倉と玉森が共演した仕事を回想。「こんな饒舌な坪倉さんが汗だくで。玉を