元AKB48で女優の前田敦子（34）が2日、自身のインスタグラムを更新。6歳・長男が撮影した自身の私服ショットを公開した。「久しぶりのJacket @zaraTop @gu_for_all_Denim @bibiy_officialBelt @therowSneakers @newbalanceBag @longchamp#ootd#私服」とつづり、私服ショットを披露した。「息子が写真撮ってくれて表情まで演出してくれちゃってセレクトに曲も決めてくれて、、いい彼氏すぎるんだけどー」と