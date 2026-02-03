NHK連続テレビ小説「ばけばけ」（月〜土曜前8・00、土曜は1週間振り返り）に出演する郄石あかり（23）、トミー・バストウ（34）、岡部たかし（53）が3日、大阪・寝屋川の成田山大阪別院で開催された「令和8年成田山節分祭」の追儺豆まき式に参加した。ヒロイン「松野トキ」役の郄石あかり、トキの夫役のトミー・バストウ、トキの父役の岡部たかしの3人の登場とあって、境内は大盛況。「トキちゃ〜ん」という声援が