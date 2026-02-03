お笑いタレントのだいたひかるが２日に更新したブログで、夫と「喧嘩しそう」になりながら話し合ったことを明かした。だいたはブログのタイトルを「喧嘩しそうになりながら夫婦で話し合い」とし、「昨晩３時まで、将来について夫婦で話し合いをしました。教育・住まいの事など…ワクワクしてきて、それ良いね！楽しみだね！と話した後に…細かい事を、突き詰めて話していくと喧嘩しそうになる事も」と楽しく話し合っていたも