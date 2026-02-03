厚生労働省「令和6年(2024)人口動態統計月報年計（概数）の概況」によると、日本では同居20年以上の「熟年離婚」が、統計のある1947年以降で過去最高を更新し続けているそうです。定年後の生活で「相手の本性」を知ってしまうこともその原因のひとつかもしれません。朝日新聞取材班による著書『ルポ熟年離婚』（朝日新聞出版）より、定年退職後の夫に失望した70代専業主婦の事例を紹介します。平穏無事に一生を終えると思ってい