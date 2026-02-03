観音開きドアが特徴！ 実用的な「ミニ」が100万円で狙える？1959年に登場した初代モデルを源流に持つ「ミニ」シリーズは、唯一無二の存在感を放つ内外装と豊富なバリエーションを武器に各世代とも人気の車種となっています。その中でも実用性も兼ね備えた「ミニ クラブマン」は特に人気となっています。【画像】超カッコイイ！ これが100万円以下の「ちいさな高級外車」です！ 画像で見る（55枚）今回はそんなミニ クラブマ