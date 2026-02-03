瀬戸内地方は海沿いで晴れていますが、内陸では寒気や湿った空気の影響で曇りになっています。昼過ぎ以降は晴れの範囲が広がるでしょう。香川県を中心に空気の乾燥した状態が続くため、火の取り扱いに注意してください。日中の最高気温は岡山と高松で10度、津山で9度の見込みです。2日と同じくらいの気温になります。 4日も高気圧に覆われておおむね晴れるでしょう。朝の最低気温は岡山でマイナス1度、津山でマイナス3度、高松で0