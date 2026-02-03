黒いTシャツに腕組み、頭には手拭い-「ラーメン職人」と聞いていまや多くの人が思い浮かべる定番のイメージだ。だが、いつから、どのようにして、あの“職人像”は形づくられていったのか。ラーメン業界が歩んできた発展の道筋と、その背後にある価値観の変遷をひもといていく。【画像】日本の味の「東西差」を考えるエッセイ『東西の味』『東西の味』より一部抜粋、再構成してお届けする。 ラーメンにお