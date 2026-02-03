【資料】高校入試 公立高校入試の志願者状況が発表され、全体の倍率は０．９７倍と１倍を下回りました。 群馬県教育委員会によりますと全日制課程６１校とフレックススクール２校の入学者選抜には募集定員１万１１５３人に対して１万８００人が志願しました。倍率は昨年度より０．０４ポイント減って０・９７倍と１倍を下回りました。背景には少子化や新年度からの私立高校の授業料無償化などがあるとみられます。