ゴルフパートナーが発表した2025年の年間売り上げランキング・ユーティリティ部門では、1位にピンの『G430』が入った。人気の理由や気になる価格など、現在のトレンドをゴルフパートナー藤沢長後店の店長を務める島田辰也さんとチェックしていこう。【写真】年間女王の愛用する『G430』を激写打痕がちょい先に集中している！フェアウェイウッド同様、ユーティリティでもピン人気が継続中だ。昨年10か月連続で1位を獲得し、絶対的