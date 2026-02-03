藤倉コンポジットから、新作シャフトのアナウンス。「一般的な軟らかいシャフトにありがちな『振り心地の頼りなさ』や『インパクト時の物足りなさ』を解消し、誰もが明確なしなりを体感できる『SPEEDER BOOST』を3月5日より発売します」と、同社広報。「二段階加速」が謳い文句となっているが、いったいどういうことなのか。【画像】評価の高い『NX GOLD』とこんなに剛性差をつけて大丈夫!?「今作『SPEEDER BOOST』は、2021年の登