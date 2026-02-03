2月2日午前、新潟市東区で無免許で車を運転したとしてパキスタン国籍の55歳男が現行犯逮捕されました。また、この際に男の犯行を隠避しようとしたパキスタン国籍の37歳の妻も現行犯逮捕されています。 無免許運転で現行犯逮捕されたのは、新潟市東区に住むパキスタン国籍の無職の男(55)です。男は、2月2日午前11時前、新潟市東区牡丹山1丁目の主要地方道で無免許で普通乗用車を運転しました。警察によりますと、男が無免許運転し