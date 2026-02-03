3日未明、ロシアによる空襲が行われる中、キーウの地下鉄の駅に避難する人々/Serhii Okunev/AFP/Getty Imagesキーウ（CNN）ロシアが3日未明、ウクライナの首都キーウを弾道ミサイルで攻撃した。地元当局が報じた。ウクライナが冬の寒波に見舞われる中、ロシアと米国はウクライナの主要都市やインフラへの攻撃を一時停止することに合意していた。キーウに滞在するCNNスタッフは、市内で複数の大きな爆発音を聞いたと報告した。ロシ