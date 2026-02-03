【リオデジャネイロ＝大月美佳】南米チリのガブリエル・ボリッチ大統領は２日、今年１２月末に任期満了となるアントニオ・グテレス国連事務総長の後任として、同国のミチェル・バチェレ元大統領（７４）が出馬すると正式発表した。ブラジルとメキシコも支持を表明しており、女性初の事務総長の選出を目指す。事務総長は原則、地域間の持ち回りで選ばれ、今回は中南米が対象となる。バチェレ氏はチリ初の女性大統領で、２期務め