「疲労感」はすぐに抜けても「疲労」はとれていない 疲労感と疲労は、似て非なるもの 疲れについて必ず押さえておきたい、とても重要なことがあります。それは「脳で実際に起こっている疲労」と「自分が自覚する疲労感」は、まったくの別物だということです。 簡単にいえば、脳内で実際に生じている”生理的な疲れ”が「疲労」であり、脳が「疲れている」と知覚する現象が「疲労感」です。つまり、疲労は客観的な現象で、疲