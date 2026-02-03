水化粧体験でほんのり花嫁気分を 2月14日・15日、香川県坂出市の国登録有形文化財・旧石川家住宅主屋で、伝統的な和装婚礼文化を気軽に体験できるイベント「昔の花嫁に、恋する日。」が開かれます。 歴史的建造物で、失われつつある日本の婚礼文化に触れてもらおうと、合同会社clef.建築設計事務所（香川・綾川町）が企画したものです。 会場の旧石川家住宅主屋は大正時代前期の建造物で、当時、塩を全国に配送して