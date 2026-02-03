ドル買い一服、円は下落片山財務相発言には反応薄豪ドル円堅調 FRB議長人事や米経済統計を受けたドル買いは一服、東京市場でドルは下落している。 きょうの豪中銀会合で利上げが予想されていることから豪ドルは堅調。対ドルで0.6978付近まで、豪ドル円は108.50円手前まで上昇している。 貴金属相場が落ち着きを取り戻していることや日経が大幅上昇していることを受け、円はやや下落している。 ドル売り・円売りで