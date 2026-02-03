惜しくも「ベスト3入り」はならずスケトウダラなどの魚をすり身にし、塩分を加えて練り込み、焼いたり蒸したりして作る「ちくわ」や「はんぺん」。こうしたいわゆる“練り物”の人気が久々に上向いてきた。物価高の中でも比較的、価格が安定していることや、健康機能などがクローズアップされ、生産・消費のＶ字回復に期待が高まっている。【川本大吾／時事通信社水産部長】【写真を見る】魅惑のアレンジおでん！ワインとも相