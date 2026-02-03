１月３１日、新疆ウイグル自治区ウルムチ市にある中鉄特貨物流ウルムチ分公司の三坪物流基地で、列車へ向かう託送車両。（ウルムチ＝新華社記者／徐宏岩）【新華社ウルムチ2月3日】「今はマイカーを送ってもらうのも宅配便のように手軽だ」。中国の春節（旧正月）を前に、中国新疆ウイグル自治区で働く黄さんは、鉄道予約プラットフォーム「12306」を通じて、自家用車を故郷の四川省へ送る列車チケットを購入した。スマートフォ