こちらは、ハッブル宇宙望遠鏡（HST）が観測した球状星団「M15（Messier 15）」。ペガスス座の方向、約3万5000光年先にあります。青白く輝く高温の星々と、黄金色に輝く低温の星々が入り混じっている様子がわかります。星々は中心に向かうほど密集しており、中心部は星の色も区別できないほどにまばゆい光を放つ領域となっています。【▲ ハッブル宇宙望遠鏡が観測した球状星団「M15（Messier 15）」（Credit: NASA, ESA）】色とり