三代目 J SOUL BROTHERS（以下、三代目 JSB） のOMI（「O」は、ストロークありが正式表記）が、千葉・幕張メッセで約4年ぶりとなるソロ公演『OMI LIVE 2026 〜INFINITY MOON〜』3Days（1月30日、31日、2月1日）を完走した。【動画】三代目JSB・OMI『THE FUSION』MV30日と31日ではそれぞれ『FIRST NIGHT 〜FULL MOON〜 THE RE:VIVAL』『SECOND NIGHT 〜ANSWER…〜 THE RE:VIVAL』と題して、過去2つのソロアリーナツアー『HIROOM