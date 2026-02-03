「日本ハム春季キャンプ」（３日、名護）新庄剛志監督のもとを野球評論家の亀山つとむ氏が訪れ、グラウンド上で話し込む場面があった。キャンプを中継するＣＳ放送ＧＡＯＲＡに２人が時折、笑顔を浮かべながら話をする場面が。ＳＮＳ上では「亀山さんとＢＯＳＳ、大人カッコイイ」「亀山さん今年もいらっしゃい！！年に一度の亀新コンビありがとう！！亀山さん山田コーチ新庄監督仲良かったですよね」などとコメントが寄せら