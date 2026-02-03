Moment'sは2026年2月27日まで、クラウドファンディングサイトMakuakeでミニプロジェクター「WOWOTO mini」の応援購入を受け付けている。超超早割価格は59,800円から。 重量250gで最大120インチの投影を実現し、Android 13.0を搭載し、解像度は1280×720（HD）で、4K映像入力に対応する。オートフォーカス機能により、投影距離20～120インチの範囲で自動的にピント調整を行うという。また、Wi-Fi 6に対応