秋田中央交通は、雪により運行ルートの安全が確保ができないとして一部路線で迂回運行をしています。除排雪が進み次第、通常のルートに戻すということです。迂回路線では、乗降できないバス停があるので注意が必要です。3日午前10時40分現在、迂回が行われているのは次の路線です。迂回路線：太平線迂回理由：神田～地主間の凍結及び悪路の為迂回経路：神田～地主間のバイパス経由乗降できないバス停：本