アンリツが大幅続伸となっている。同社は２日、自社の自動車緊急通報システム「ＨｙｂｒｉｄｅＣａｌｌ」評価ソリューションが欧州技術認証を取得したと発表。これが材料視されているようだ。 ＨｙｂｒｉｄｅＣａｌｌは、４Ｇ（ＬＴＥ）による高速通信と、従来の２Ｇや３Ｇなどの低速通信を組み合わせ、通信環境に応じて最適な通信方式を自動的に選択し、途切れない緊急通報を実現する技術。認証に準拠した評価ソ