東京エレクトロンデバイスが５日ぶりに急反騰している。２日の取引終了後、２６年３月期第３四半期累計（４～１２月）の連結決算を発表した。売上高が１４６７億１６００万円（前年同期比９．５％減）、営業利益が６３億６００万円（同２８．８％減）、最終利益が５０億３０００万円（同９．８％減）だった。第３四半期（１０～１２月）は売上高が５０４億７２００万円（前年同期比０．２％増）、営業利益が２７億