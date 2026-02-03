寿スピリッツが底堅く推移している。同社は２日の取引終了後、２６年３月期第３四半期累計（４～１２月）の連結決算を発表。売上高は前年同期比８．７％増の５８４億８５００万円、経常利益は同３．７％増の１４１億１３００万円となった。１０～１２月期では売上高と各利益は四半期ベースで過去最高となった。インバウンド関連として日中関係の悪化懸念が株価の重荷となっていたなか、決算内容を好感した買い