ディー・エヌ・エーが反発。２日の取引終了後、持ち分法適用関連会社でタクシー事業者向け配車システムを提供するＧＯが同日、東京証券取引所への上場申請を行ったと発表しており、材料視されたようだ。ディーエヌエの持ち株比率は昨年末時点で２５．７５％。２０２４年１月５日に、ＧＯの上場準備の開始を発表していた。なお、上場には日本取引所自主規制法人による上場審査を経て、東証からの上場承認