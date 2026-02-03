オンコリスバイオファーマは反発。東京証券取引所が３日から同社株の信用取引に関する規制を解除すると発表した。これにより、個人投資家からの資金流入が再び活発化するとの見方から買われている。 また、日本証券金融も同日以降、貸借取引自己取引分および非清算参加者ごとの清算取次貸借取引自己取引分にかかる銘柄別増担保金徴収措置を解除すると発表した。 出所：MINKABU PRESS