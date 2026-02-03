現在放送中のTBS火曜ドラマ『未来のムスコ』より、塩野瑛久のインタビューコメントが公開された。 参考：塩野瑛久×小瀧望×兵頭功海、3人とも魅力がありすぎる！『未来のムスコ』まーくんは誰？ 本作は、阿相クミコ・黒麦はぢめによる同名漫画を原作とした、時を超えたラブストーリー。夢も仕事も崖っぷちのアラサー女性・汐川未来（志田未来）のもとに、“未来のムスコ”だと名乗る男の子