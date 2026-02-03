男子プロテニスプレイヤーの内山靖崇（33）が自身のInstagramを更新し、ロサンゼルス・ドジャースの佐々木朗希（24）とのツーショット写真を公開した。投稿は「先日、コンディショニング施設で佐々木朗希選手に会いました！」と報告する内容で、競技の枠を超えた日本トップアスリート同士の貴重な交流が注目を集めている。 【画像】「マッスル朗希！」佐々木朗希、ナイキのウェア着用で筋トレの様子