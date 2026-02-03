山形県最上町できのう、除雪をしていた女性が水路に落ちているのが見つかり、その後死亡が確認されました。 消防や警察によりますときのう午後３時半ごろ、最上町若宮で「８０代くらいの女性が水路に落ちていて意識がない」と通行人から１１９番通報がありました。 水路に落ちていたのは近くに住む８５歳の女性で、近くには雪かき用スコップがありました。 消防が到着した時すでに心肺停止の状態で病院に搬送されましたが、その