人気K-POPボーイズグループのBTSが、3年9カ月ぶりに完全体でカムバックする。グローバルスーパースターという言葉がよりふさわしい、真の「K-POPの神」の帰還だ。【写真】BTSメンバーに“奇襲キス”…日本人女性「蛮行」の瞬間BTSは3月20日、5thフルアルバム『ARIRANG』をリリースする。BTSが完全体で新曲を発表するのは、2023年6月に公開したファンソング『Take Two』以来となる。アルバム名『ARIRANG』に海外メディアが熱狂する