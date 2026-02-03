チームは公式戦で連勝を飾った。だが、前田大然は厳しい批判にさらされている。前田と旗手怜央が所属する名門セルティックは２月１日、スコットランドリーグの第24節でフォルカークに２−０と勝利した。首位ハーツとの直接対決だった前節で引き分けていただけに、確実に白星を積み重ねたことは重要だ。ただ、先発出場で終盤までプレーした前田はインパクトを残せなかった。英メディア『Football Insider』は「枠内シュートを