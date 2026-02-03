アル・ヒラルは3日、アル・イテハドから元フランス代表FWカリム・ベンゼマが完全移籍加入することを発表した。契約期間は2027年6月30日までの1年半で、背番号は「90」に決定している。去就に注目が集まっていたベンゼマだが、サウジアラビア国内での電撃移籍という結末に。契約満了が6月末に迫る中、提示された新契約の条件を巡ってアル・イテハドとの対立が深まり、セルジオ・コンセイソン監督率いるチームへの帯同を拒否。最