国際卓球連盟（ITTF）は2日、2026年第6週の世界ランキングを発表した。 ■ランキング上位は今週も変動なし 女子シングルスでは、張本美和（木下グループ）が日本勢トップの7位をキープ。伊藤美誠（スターツ）が9位、早田ひな（日本生命）が10位となっている。1位・孫穎莎、2位・王曼碰（ともに中国）を筆頭にランキング上位は今週も変動なし。橋本帆乃香（デンソーポラリス）は11位をキープ