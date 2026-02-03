3日11時現在の日経平均株価は前日比1670.16円（3.17％）高の5万4325.34円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は1362、値下がりは196、変わらずは36と、値上がり銘柄の割合が80％を超えている。 日経平均プラス寄与度トップはアドテスト で、日経平均を323.56円押し上げている。次いで東エレク が147.41円、ＳＢＧ が141.99円、ファストリ が134.77円、ＴＤＫ が107.05円と続く。 マイナス寄与度は12.79円の押し下げ