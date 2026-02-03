昨季24年ぶりの地区優勝を果たしたマリナーズは2日（日本時間3日）、カージナルスとレイズが絡む三角トレードでブレンダン・ドノバン内野手を獲得。課題の内野補強に成功した。米スポーツ専門局『ESPN』のジェフ・パッサン記者ら複数メディアが報じている。対するカージナルスは、マリナーズとレイズから計3人の有望株とドラフト指名権を獲得。レイズには、マリナーズから昨季デビュ