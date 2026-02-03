アパレル業界で約10年の接客経験を持つゆき蔵(@yuki_zo_08)さんが、接客業をしていた当時に実際に体験した事象をベースに描いた“接客業あるある漫画”が話題だ。店舗名や人物は身バレしないようにアレンジしているものの、事実をベースに描いており、接客業に携わったことがある人なら共感できる内容となっている。【漫画】本編を読む「雪の予報」が出ているだけで欠勤？せめて連絡は？今回紹介する話は、ある冬の日のエピソード