アイドルグループ「Juice=Juice」の林仁愛（にいな、14）がインフルエンザB型のため、3日開催のイベントを欠席することが分かった。グループの公式Xが同日、発表した。所属する株式会社アップフロントプロモーションは文書で「メンバーの林仁愛ですが、昨夜より発熱咽頭痛などの症状がみられ、本日改めて検査をした結果、『インフルエンザB型』と診断されました」と発表。そのため同日出演を予定していた下記イベントを欠席