横綱・豊昇龍も所属する立浪部屋のインスタグラム「立浪部屋の日常」が3日までに更新され、大物サッカー選手の実子が立浪部屋を訪れる“非日常”な光景が話題を呼んでいる。インスタグラムで「今日はRomeo Beckhamさんカップルが稽古見学に来て下さいました」と紹介。訪れたのは、元イングランド代表、デービッド・ベッカム氏の次男ロメオだった。豊昇龍との記念撮影では、恋人のキム・ターンブルとともに3ショットで投稿され