5連覇を目指す藤井聡太六冠（23）に永瀬拓也九段（33）が挑戦する将棋の王将戦七番勝負の第3局が始まりました。【映像】王将戦第3局 永瀬九段の先手王将戦第3局の1日目は、東京・立川市の「オーベルジュときと」で午前9時から永瀬九段の先手で始まりました。第1局は挑戦者の永瀬九段が勝利し、第2局は藤井六冠が勝ち、ここまで1勝1敗です。どちらがリードを奪うのか、注目の第3局を前に開催された2日の前夜祭で、5連覇を目指