1月27日（火）に第3話が放送された志田未来主演の火曜ドラマ『未来のムスコ』（TBS系）。一見するとポップなSFラブコメなので、明るく楽しく観られるドラマのはずなのだが、なんだか視聴していてずっとモヤモヤ・イライラしてしまうのだ。■志田未来32歳が演じるのは汐川未来28歳主人公は職ナシ・貯金ナシ・彼氏ナシという売れない俳優の汐川未来。アルバイトで生活費を稼ぎながら劇団員をしており、俳優として成功すること