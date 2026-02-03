SUBARU・口町亮が引退発表陸上のSUBARUは2日、所属する口町亮が今季限りで引退することを発表した。箱根駅伝や全日本実業団駅伝（ニューイヤー駅伝）で、強烈なラストスパートを武器に“口町ロケット”の愛称で親しまれた人気ランナーの引退に、ファンも惜別の声をあげている。31歳の口町は市立川口高（現川口市立高）を経て東洋大に入学。学生駅伝では3年時に頭角を表すと、2015年の出雲駅伝で4区区間賞を獲得。続く全日本大