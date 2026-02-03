Mozillaは2月2日（米国時間）、デスクトップ版ブラウザ「Firefox」に、ブラウザ内のAI関連機能を一元的に管理できる新機能「AIコントロール（AI controls）」を導入すると発表した。次期正式版となる「Firefox 148」（2月24日リリース予定）での追加を予定しており、すでに開発版であるFirefox Nightlyでテストが始まっている。AI管理機能では、生成AI関連機能をまとめて無効化できる「Block AI enhancements」トグルを用意する。