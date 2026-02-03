リコージャパンは2月2日、リコー製複合機や業務用イメージスキャナー「RICOH fi Series」と連携するクラウド型のスキャンアプリケーション「RICOH Scan Suite」を2月6日より提供開始することを発表した。データセンター間通信の市場動向近年は働き方の多様化や人手不足を背景に、紙帳票の電子化需要が高まっている。リコージャパンはこれまで、電子化業務を効率化するスキャンアプリケーションのラインアップを充実させてきた。今