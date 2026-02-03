重たくなりがちな冬服に、少しだけ “色” を足したい。そんな気分にちょうどいいのが、【GU（ジーユー）】の赤小物。コロンとしたシリンダーバッグと、今季トレンドのバレエスニーカーなら、面積控えめで取り入れやすいのが魅力です。黒やグレー、ネイビーなどの定番配色に合わせるだけで、グッと新鮮に。ベーシック派の大人でも挑戦しやすい「赤バッグ & シューズ」