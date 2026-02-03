1月期の連続ドラマがスタートし、今期も恋愛ものから社会派作品まで多彩なラインナップが揃った。その中で注目を集めているのが、『再会〜Silent Truth〜』（テレビ朝日系）だ。第56回江戸川乱歩賞を受賞した横関大氏の同名小説が原作で、過去に秘密を抱えた人々が再び向き合うことで、人生や感情が揺れ動く姿を描いている。主演を務めるのは俳優・竹内涼真（32）。爽やかなイメージでブレイクして以降、幅広い役柄に挑戦してきた